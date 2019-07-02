شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: نفذنا خطتنا الاستثمارية بنسبة 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، إن إحدى الشركات المتخصصة فى إنتاج الأجهزة الإلكترونية قامت بضخ نحو 3.25 مليار جنية لإنشاء مصنع لها بالمحافظة، وتم اكتمال تنفيذه بنسبة 85%، وسيضم 15 ألف عامل ومهندس من أبناء المحافظة.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن محافظة بني سويف.

وأوضح محافظ بني سويف، أن المحافظة بها 8 مناطق صناعية بالمحافظة، و60% من المصانع تعمل بالفعل.

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وأشار عبد الجابر، إلي أنه في إطار دعم المشروعات الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، تم إنشاء وحدة للتنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة تختص بوضع رؤية للتنمية الشاملة واستثمار كافة المقومات والامكانيات المتاحة وفقا لبرنامج الدولة التنموي واستراتيجية 2030 للتنمية المستدامة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتم التطبيق العملي من خلال عقد ورش مع الخبراء.

وفي سياق متصل، أكد عبد الجابر أنه نسبه تنفيذ الخطة الاستثمارية بلغت 100% متابعاً : " لم نرجع ولا مليم، وتم طلب اعتماد آخر من التخطيط، وصرفهم بالفعل قبل 20 يونيو.