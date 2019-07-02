شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الإعلاميين تدشن مشروعها التدريبي الأول بمنحة لشباب الإعلاميين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

واستمع أعضاء اللجنة إلى قرابة 25 من الخبرات الصحفية والإعلامية والتدريبية العاملة في المجال.

وأعلنت اللجنة خلال الاجتماع عن إطلاق مشروعها التدريبي بمنحة مجانية لشباب الإعلاميين تبدأ في 14 يوليو الجاري، وتستمر لمدة عشرة أيام، تتضمن عدة ورش عملية تحت عنوان "مهارات الشخصية الإعلامية"، تقدمها نخبة من أبرز المدربين في مختلف التخصصات.

قال طارق سعده نقيب الإعلاميين،إن المشروع التدريبي الذي تقوده لجنة التدريب والتثقيف بالنقابة يهدف إلى تأهيل المتقدمين لعضوية النقابة، وتقديم نموذج يستوفي معايير الجودة العالمية في مجال التدريب الإعلامي، إلى جانب المساهمة في حل كثير من المشكلات المهنية، بحسن توجيه كوادرها وتحسين قدراتهم ومهاراتهم.

وأضاف طارق سعدة ، أن طموحات النقابة في مجال التدريب لن تتوقف، مؤكداً أن التدريب الإعلامي على أسس احترافية سليمة، هو الطريق لإصلاح المهنة، والذي يمثل أكبر خدمة للوطن والجمهور.

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وأوضح أيمن عدلي رئيس اللجنة أن هذه المنحة التى وافق عليها مجلس النقابة برئاسة طارق سعده تمثل نواة للمشروع التدريبي المتكامل الذي تم إعداده بعد الاستماع لآراء ومقترحات العديد من الخبراء والأساتذة في مجال التدريب الإعلامي خلال الأسابيع الماضية.

وكشف عدلي عن أن الورشة تشمل عدة جلسات تدريبية تبلغ مدتها الإجمالية 60 ساعة، تتضمن الإبداع في صناعة المحتوى الإعلامي، ومعايير الجودة الإعلامية، ونبذة عن التشريعات الإعلامية، وأساسيات اللغة العربية والأخطاء الشائعة للإعلاميين، كما تتضمن الورشة تطبيقات عملية في التدريب الصوتي، ومهارات الحوار الإذاعي والتليفزيوني، بالإضافة إلى مهارات الكتابة للإذاعة والتليفزيون، إلى جانب مقدمة في النيوميديا، وأخرى في السوشيال ميديا، كما ستركز الورشة على وسائل التحقق من المحتوى الرقمي سواء النصي أو البصري، لضمان دقته ومصداقيته، كما لن تغفل الورشة مهارات التنمية البشرية، التي تسهم في بناء شخصية إعلامية إيجابية وبنّاءة.

ولفت عدلي الى أن المنحة مخصصة لثلاثين مترشحاً، يتم اختيارهم من بين المتقدمين للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للنقابة، من خلال ملء استمارة تتضمن بيانات كل متقدم وبعض الأسئلة التي تحدد مستواه، وذلك من خلال الرابط التالي https://bit.ly/2Ypbhgg

وقال إن المنحة تشترط في المستحق أن يكون عمره من 18 إلى 35 عاماً، وأن يكون طالباً في إحدى كليات أو أقسام الإعلام، أو تخرج منها، أو سبق له التدرب أو العمل - أو يتدرب أو يعمل حالياً - بإحدى وسائل الإعلام لفترة لا تقل عن ستة أشهر، بغض النظر عن تخصصه الجامعي.

وأشار رئيس لجنة التدريب بالنقابة إلى أن باب التسجيل للمنحة مفتوح من اليوم وحتى الإثنين 8 يوليو، على أن يتم إبلاغ المقبولين بالنتائج عبر بريدهم الإلكتروني يوم 10 يوليو.