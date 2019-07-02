شركة ألبسة عالمية “تسرب” وجهة زياش هذا الصيف.. عملاق إنجلترا – صورة

أثارت شركة “أديداس” العالمية، المتخصصة في الألبسة الرياضية، الجدل في إنجلترا، خاصة بين أنصار نادي آرسنال الإنجليزي، وذلك بعد أن نشرت الأقمصة الجديدة للنادي، تحمل إسم اللاعب المغربي، حكيم زياش، يحمل الرقم 12، وهو الأمر الذي اعتبره العديد تسريب بوجهة نجم “أسود الأطلس” الصيفية.

واعتبرت العديد من التقارير الصحفية، أن الشركة المذكورة سربت وجهة زياش القادمة، وذلك بعد أن أشارت مجموعة الأنباء القادمة من “البريمرليغ”، بأن نادي “المدفجية” يعتبر من أكثر الأندية رغبة في التعاقد مع اللاعب المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقامت “أديداس”، بسحب الصورة والتدوينة، التي وضعتها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد الجدل الكبير الذي أثارته.

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وسبق للاعب المغربي، أن عبر في مناسبة سابقة، بأن حلمه الأول هو اللعب في “البريمرليغ”، وبالضبط بفريق آرسنال الإنجليوي، من أجل مجاورة نجمه الألماني، مسعود أوزيل.

وقدم زياش، موسما رائعا، هذا الموسم، مع فريق أجاكس أمستردام الهولندي، بأهدافه الغزيرة، وتمريراته الحاسمة، قاده للتتويج بثناية البطولة والكأس في هولندا، بالإضافة إلى وصوله لنصف نهائي دوري أبطال أروبا.