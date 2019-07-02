“فاطمة التاويل” تغضب المحجبات بعد السخرية منهن

خلف الكوميدي يوسف أوزلال، أخيرا، موجة غضب في صفوف المحجبات، بعدما سخر من لباس البحر “البوركيني”، في حلقته الأخيرة من سلسلتة الكوميدية “فاطمة التاويل”.

وتطرق أوزلال، في كبسولته، إلى عادات الطبقة الشعبية في الشاطئ، ومن ضمن المواضيع، التي سخر منها، لباس “البوركيني”، الذي ترتديه المحجبات.

واعتبر عدد كبير من المتتبعين في تعاليقهم أن أوزلال أهان المحجبات، متسائلين أليس من حقهم السباحة بلباس يستر جسمهن.

وفي سياق منفصل، فند أوزلال الأخبار، التي راجت حول توقيف تصوير كبسولته الشهيرة “فاطمة التاويل”، بسبب مشكل مع منتجها، وعاد إلى نشر حلقاتها بوتيرتها المعتادة.