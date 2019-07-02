المغرب يعتمد شهادة وفاة جديدة والداخلية والصحة تبحثان في أسباب وفاة المغاربة

ينتظر أن تبدأ وزارة الصحة في تسليم شهادة وفاة جديدة، مطابقة للمعايير التي تسطرها منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى توجهها نحو دراسة أسباب وفيات المغاربة لتوظيف هذه البيانات في تعزيز البرامج الصحية للدولة.
وفي ذات السياق، أصدرت وزارة الصحة ووزارة الداخلية دورية مشتركة بشأن اعتماد نظام وطني لتسجيل أسباب الوفاة وفقا للمعايير المتعارف عليها دوليا.
ويهدف هذا النظام، الذي يندرج ضمن الأولويات الوطنية والالتزامات الدولية للمملكة المغربية في هذا المجال، حسب ما أعلنته وزارة الصحة، إلى تحديد العوامل الرئيسية للوفاة، مما سيمكن من تحسين التخطيط الاستراتيجي المبني على الدلائل العلمية وتعزيز المراقبة الوبائية وتقييم البرامج الصحية.
كما سيمكن هذا النظام أيضا من تتبع مجموعة من المؤشرات بهدف التقييم الدوري للحالة الصحية للسكان، ارتباطا بأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة.
وبموجب هذه الدورية تم إصدار شهادة وفاة جديدة مطابقة لمعايير منظمة الصحة العالمية، والتي تعتبر بمثابة الوثيقة الرسمية التي سيتم اعتمادها من قبل جميع المؤسسات الصحية العمومية والخاصة والمكاتب الجماعية لحفظ الصحة.
وتجدر الإشارة إلى أن عملية جمع ومعالجة بيانات شهادة الوفاة تخضع لمقتضيات القانون 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
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