وزارة الخارجية تهنئ “الأسود” بعد الفوز على جنوب إفريقيا

هنأت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية، مساء أمس الإثنين، المنتخب المغربي لكرة القدم، بعد الانتصار على منتخب جنوب إفريقيا، بهدف دون رد، وتصدره المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة، بعد أن جمع 9 نقاط، وانتصر في ثلاث مباريات متتالية.

ودونت الوزارة تهنأة للعناصر الوطنية، على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، جاء فيها ” هنيئا للمنتخب الوطني بفوزه الثالث على التوالي ضد منتخب جنوب افريقيا، في الدور الأول لبطولة كأس إفريقيا للأمم، وبتصدره لمجموعته”.

وأضافت ” تتمنى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للمنتخب الوطني المزيد من التألق والانتصارات في بقية المباريات القادمة إن شاء الله”.

وتواجد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، مساء أمس الإثنين، في ملعب “السلام” في العاصمة المصرية القاهرة، كما هنأ إلى جانب فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، العناصر الوطنية، في مستودع الملابس بعد اللقاء.