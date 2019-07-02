مرض خطير يصيب وجه الإعلامية ريهام سعيد.. تخوف من أن يصل إلى مخها

أعلنت الإعلامية المصرية الشهيرة، ريهام سعيد، أخيرا، إصابتها بمرض خطير، هو مكروب أصاب وجهها، ويشكل خطرا على عينيها، ومخها.

وكشفت تقارير إعلامية، أن الأطباء يحاولون القضاء على الـ”ميكروب”، ومنعه من الوصول إلى المخ، والعين، وهو ما يجعلها تحت مراقبة طبية، وعلاج مكثف لمدة أسبوعين، كما منعت عنها الزيارات.

ونفت الإعلامية المصرية شائعات إصابتها “بميكروب” في الجلد يؤدي إلى تساقطه، أو أنها أصيبت بالمرض، الذي عاناه مايكل جاكسون قيد حياته.

وكشفت إحدى معارف ريهام أنها أصيبت “بميكروب” في الأنف، فيما تحفظ مقربون آخرون عن الحديث عن وضعها الصحي.

وطمأنت الإعلامية المصرية الجمهور بخصوص مصير الأطفال الصغار الذين سيسافرون من خلال برنامجها “صبايا”، من أجل العلاج، مؤكدة أن أزمتها الصحية لن تؤثر في ذلك.