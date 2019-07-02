نقص فيتامين "د" لدى الأطفال يهدد بضغط دم مرتفع بالمراهقة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهرت دراسة أميركية أُجريت مؤخرا، أن هناك علاقة بين الإصابة بارتفاع ضغط الدم في مرحلة المراهقة، ونقص مستويات فيتامين "د" في مرحلة الطفولة المبكرة.

وأجرى الدراسة باحثون بكلية الصحة العامة جامعة جونز هوبكينز الأميركية، ونشروا نتائجها، في العدد الأخير من دورية "ارتفاع ضغط الدم: مجلة مؤسسة القلب الأميركي" العلمية (بالترجمة الحرفية من اللغة الإنجليزية).

وللوصول إلى نتائج الدراسة، راقب الفريق 775 طفلًا منذ الولادة وحتى سن 18 عامًا في مركز بوسطن الطبي بالولايات المتحدة.

واعتبر الفريق أن المواليد الذي يعانون من نقص في مستويات فيتامين "د" هم من تبلغ مستويات فيتامين "د" في دم الحبل السري عند الولادة أقل من 11 نانوجرام لكل ملليمتر، وأقل من 25 نانوجرام لكل ملليمتر من دم الطفل أثناء الطفولة المبكرة، التي تمتد منذ بداية السنة الثالثة إلى نهاية السنة الخامسة من عُمره.

ووجد الفريق أن من يعانون من انخفاض مستويات فيتامين "د" عند الولادة والطفولة المبكرة كانوا أكثر عرضة بنسبة 60 بالمئة لارتفاع ضغط الدم الانقباضي بين سن 6 و 18 عامًا.

ويشير ضغط الدم الانقباضي إلى الرقم الأول أو الأعلى في قراءة ضغط الدم، ويكشف عن مقدار الضغط الذي يمارسه الدم على جدران الشريان عندما ينبض القلب.

وتزيد قراءات ضغط الدم الانقباضي العالية خلال مرحلة الطفولة من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية حتى عند التحكم في ضغط الدم الانبساطي، وهو الرقم الثاني أو الأصغر في قراءة ضغط الدم، فيما يبلغ معدل ضغط الدم الطبيعي 120/80 ميلليمتر زئبقي.

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وقال قائد فريق البحث، الدكتور جويينج وانج إنه "في الوقت الحالي، لا توجد توصيات من الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال لفحص جميع النساء الحوامل والأطفال الصغار لاكتشاف مستويات فيتامين د".

وأضاف أن "نتائج الدراسة كشفت أن فحص الأطفال وعلاج نقص فيتامين "د" عبر المكملات أثناء الحمل والطفولة المبكرة فعال في الحد من خطر إصابتهم بارتفاع ضغط الدم في وقت لاحق خلال سن البلوغ".

يذكر أن الشمس هي المصدر الأول والآمن لفيتامين "د"؛ فهي تعطي الجسم حاجته من الأشعة فوق البنفسجية اللازمة لإنتاج الفيتامين.

كما يمكن تعويض نقص فيتامين "د" بتناول بعض الأطعمة مثل الأسماك الدهنية كالسلمون والسردين والتونة، وزيت السمك وكبد البقر والبيض، أو تناول مكملات هذا الفيتامين المتوافرة بالصيدليات.

ويستخدم الجسم فيتامين "د" للحفاظ على صحة العظام وامتصاص الكالسيوم بشكل فعال، وعدم وجود ما يكفي من هذا الفيتامين قد يرفع خطر إصابة الأشخاص بهشاشة وتشوهات العظام والسرطان والالتهابات، وتعطيل الجهاز المناعي للجسم.