الاحتلال يعتقل 7 طلاب من جامعة بير زيت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، الثلاثاء، 7 طلاب من "الكتلة الإسلامية" وذلك بعد اقتحام مساكن الطلبة في جامعة بير زيت شمال مدينة رام الله.

وعلم أنه كان بين المعتقلين نجل الكاتبة الأسيرة لمى خاطر، من مدينة الخليل، والذي شغل منصب رئيس مجلس اتحاد الطلبة السابق في جامعة بير زيت، بالإضافة لستة آخرين من نشطاء الكتلة الإسلامية وأعضاء مجلس الطلبة السابق.

وقالت شقيقة أسامة، بيسان فاخوري، ومصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت شقيقها أسامة و6 آخرين من زملائه في الجامعة، واعتدت بالضرب على أفراد عائلاتهم مستخدمة القوات الخاصة والكلاب البوليسية، كما صادرت هواتفهم النقالة وأجهزة حواسيب وأشياء أخرى.

أما المعتقلون فهم: رئيس مجلس الطلبة السابق أسامة الفاخوري، ومنسق الكتلة الإسلامية معاذ موسى عابد (مناظر الكتلة في الانتخابات الأخيرة)،و سكرتير لجنة العلاقات العامة براء عاصي، وسكرتير اللجنة المالية محمد نخلة، والطالب في كلية الهندسة بلال علي حامد، والطالب أمير عدنان، والطالب عز الدين حسونة.

يذكر في هذا السياق أن قوات الاحتلال شنت حملة كبيرة ضد كوادر الكتلة خلال انتخابات مجلس الطلبة السابقة.