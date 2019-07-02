44 عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي 159 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق المختلفة في البلاد منذ مطلع العام الجاري 2019 ولغاية اليوم، بينهم 16 ضحية في الأسبوعين الأخيرين.
وبلغ عدد الضحايا العرب الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق في البلاد منذ مطلع العام 44 شخصا من بين عدد الضحايا الإجمالي.
ومقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي التي لقي فيها 40 شخصا من المجتمع العربي مصارعهم في حوادث الطرق، فإنه طرأ ارتفاع بنسبة 10% في عدد الضحايا العرب في البلاد.
ويُستدل من المعطيات التي نشرتها جمعية 'أور يروك' (ضوء أخضر) استنادا على معطيات سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أنه منذ مطلع العام 2019 لقي 7 أطفال عرب من الفئة العمرية (0-14 عاما) مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام. ولقي شابا (15-24 عاما) من المجتمع العربي مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام 2019. كما لقي 4 مسنين و10 مشاة و17 من سائقي السيارات العرب مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام 2019.
ووفقا للمعطيات فإنه منذ مطلع العام تورط 82 سائقا من المجتمع العربي في حوادث طرق قاتلة (قتل فيها شخص واحد على الأقل)، ولقي 6 أشخاص عرب من مستقلي مركبات ذات إطارين مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام.
ويستوجب الارتفاع الخطير في أعداد الضحايا والمصابين وزارة المواصلات وضع الأمر على رأس سلّم الأولويّات ومعالجته بشكل فوريّ، والاهتمام بتحسين البُنى التحتيّة في الشوارع الخطِرة، والاهتمام بالتربية والتوعية لكلّ الشرائح العمرية، والقيام بكلّ شيء من شأنه الحد من حوادث الطرق.
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