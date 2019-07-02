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صعدة.. التحالف يقصف مواقع للمليشيا في رازح الحدودية

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شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، تموز 02، 2019 غارات على مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في منطقة آل علي بمديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية تعرضت لقصف جوي عنيف.

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وأضافت المصادر أن القصف ترافق مع تحليق نكثف وعلى علو منخفض في أجواء المديرية.

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

وكان طيران التحالف قصف، أمس، مواقع للمليشيا في المنطقة ذاتها.

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