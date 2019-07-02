شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. التحالف يقصف مواقع للمليشيا في رازح الحدودية والان مع التفاصيل
شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، تموز 02، 2019 غارات على مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في منطقة آل علي بمديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف جوي عنيف.
وأضافت المصادر أن القصف ترافق مع تحليق نكثف وعلى علو منخفض في أجواء المديرية.
ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.
وكان طيران التحالف قصف، أمس، مواقع للمليشيا في المنطقة ذاتها.
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