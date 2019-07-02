شكرا لقرائتكم خبر عن بينها اليمن.. الكشف التدخلات العلنية للنظام الإيراني والتركي وتابعهما القطري في 6 دول والان مع التفاصيل

قالت صحيفة خليجية، "يبدو أن بعض الأنظمة التي تبخرت أوهامها التوسعية وأحلامها بتحقيق أطماع طالما حاولت تحقيقها.

وأضافت صحيفة" الوطن "الإماراتية الصادرة اليوم الثلاثاء"رغم مواصلتها للتعديات واستهداف الشعوب العربية، تريد أيضاً بكل وقاحة أن تعتبر تدخلاتها تلك وكأنها حق لها، إذ تسارع لاختيار أي جهة مرتزقة تتعامل معها وتسبغ عليها صفة الشرعية لتبرر تسليحها وتمويلها وإمدادها بما يلزم لتحاول السيطرة والعمل تبعاً لما يخدم الداعم والممول وصاحب الأجندة.

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وأشارت إلى أن التدخل التركي في ليبيا عبر تسليح وتمويل المليشيات حالة فاضحة لارتكاب جميع التعديات والانتهاكات بحق ليبيا وشعبها وأمنها واستقرارها وحاضرها ومستقبلها، وكذلك ما يشكله هذا التدخل من انتهاك سافر للقانون الدولي وحتى قرارات مجلس الأمن حول ليبيا، وعندما أعلن الجيش الوطني الليبي عزمه التصدي لهذه الجرائم، استنكرت أنقرة ذلك وكأن ليبيا تتبع لها! هكذا بكل بساطة والحجة المعلنة هي ما تسمى "حكومة الوفاق"، التي تقوم بالأصل على المليشيات الإرهابية والدعم الذي تتلقاه من تركيا وقطر وغيرها، عبر بواخر من السلاح يتم نقلها إضافة إلى خبراء عسكريين ومقاتلين في محاولة لوضع حد لجهود الجيش الوطني الذي يعمل على تطهير ليبيا وعاصمتها طرابلس من المليشيات الإرهابية.

وأضافت أن العدوان الإيراني على دول المنطقة حالة مماثلة تتم بكل وقاحة عبر الأدوات بشكل علني، حيث إن مليشيات الحوثي على سبيل المثال تعمل على استهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة، في جرائم وحشية وتعديات تتم بشكل يومي، وتسارع المليشيات لتبنيها رغم أن مجلس الأمن الدولي يراها بصورتها، كما أن المجتمع الدولي بصورة كل ما يحصل في المنطقة، ورغم تجريم القانون الدولي لجميع تلك الجرائم والانتهاكات، إلا أنها تتواصل بشكل علني دون أي ردة فعل من قبل الأمم المتحدة كما يجب.

وخلصت إلى أن التطورات والأحداث الكبرى التي شهدتها المنطقة في العقد الأخير، أوجدت أنظمة كالإيراني والتركي وتابعهما القطري، يعلنون التدخل في شؤون الآخرين علناً وعبر ارتكاب جميع الجرائم رغم أن القانون الدولي يرفض ويدين كل ما يتم ارتكابه من جرائم خبيثة وانتهاكات سافرة، لكن تتواصل الوقاحة الفجة والاستهتار بالقانون الدولي عبر استمرار ارتكاب الجرائم والتدخلات من ليبيا إلى استهداف مصر والتدخل في سوريا والعراق ولبنان واليمن وفي كل مكان يمكن أن تقوم أي من تلك الأنظمة بتهديد دول في وحدتها وأمنها واستقرارها وسلامة شعوبها، والعمل على إضعافها ودفعها إلى الغرق في الفوضى لتسهل السيطرة عليها.. كل هذا يتم بشكل علني ودون أي حق وبشكل علني سافر.