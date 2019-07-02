شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إماراتية: 5 جهات حكومية ستكون في دائرة النور لتفوقها والان مع التفاصيل

كتبت صحيفة خليجية، أتى إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" عن التوجيه بالبدء في تقييم خدمات 600 مركز حكومي، وأننا لن نرضى بغير المركز الأول عالمياً، ليؤكد مسيرة الدولة التي تخط طريقها جيداً لتحقيق طموحاتها على الصعيد العالمي، وهي مساع تقوم على العزيمة والتصميم اللذين يميزان شعب الإمارات وينمان عن ما زرعته القيادة من قدرات وما يتمتع به من ثقة مطلقة بالنفس عبر امتلاك القدرة على مقارعة الكبار والتقدم عليهم.

وقالت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الثلاثاء "إن اللافت في ما أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أنه لن يتم الاكتفاء هذه المرة بالإعلان عن المتميزين والمتقدمين والرواد، بل سيتم الإعلان في الوقت ذاته عن أسوأ خمسة مراكز، وبقدر ما هو امتحان ثقيل ، بقدر ما يأتي الإعلان ليكون محفزاً للجميع على مضاعفة الجهود وشحذ العزائم وصقل القدرات والعمل بروح الفريق، لتجنب أن تكون أي جهة في مركز لا تُحسد عليه مطلقاً، فنحن في وطن تم فيه توفير كل ما يلزم وبمواصفات تراعي أفضل الشروط العالمية لتحقيق النجاح، وبالتالي لا عذر لمن لا يؤدون واجبهم جيداً أو يدخلون سباق المنافسة الشريفة كتحصيل حاصل، فالميدان مفتوح للجميع وكل من يرى بنفسه القدرة لخوض غمار التحدي يمكن أن يجد من يدعمه، أما الاكتفاء بمتابعة الجهود من داخل الميدان عوضاً عن المنافسة فلن يتأتى لأحد.

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وأوضحت أنه في الإمارات مراكز خدمات المتعاملين في حقيقتها مراكز لسعادة المتعاملين، وهناك الكثير من المبادرات وجلسات العصف الذهني والبرامج والخطط والتصنيفات التي تتم على مدار العام وتهدف للارتقاء بجودة الخدمات وترسيخ السعادة كواقع ينعم به كل من يعيش على أرض الإمارات المباركة، وبالتالي فإن كل من لا يقوم بواجبه على الشكل الأمثل لسبب يعود له أو تقصير منه فإنه سيكون معرقلاً للسعادة التي يعمل على تحقيقها الجميع بأقصى ما لديهم من طاقة.

وأضافت أن العمل في الوطن ليس تقليدياً ولا يعرف الروتين ولا يتوقف عن الاستفادة من أفضل التجارب والإضافة إليها وجعل الإبداع والابتكار أولوية ثابتة، لأن فرق العمل التي تقوم بدور مشرف تساهم في ترسيخ مكانة الدولة العالمية وتحقيق إنجازات كبرى وفق كل المؤشرات والمقاييس العالمية، تهدف لرسم الابتسامة على وجه كل من ينشد الخدمات في المجالات كافة، ولهذا فإن السباق يكون مع الزمن دائماً في كل جهة حكومية تسعى لتكون الأفضل عبر الكوار البشرية المؤهلة والتي تم تدريبها وتمكينها لتؤدي العمل المنوط بها على الوجه الأمثل.

وقالت في ختام افتتاحيتها 5 جهات ستكون في دائرة النور لتفوقها.. و5 جهات لا نتمنى أن تكون أي من الـ600 من ضمنها، فعند الامتحان ويوم النتائج سيكون مفصلياً في مسيرة جميع المعنيين