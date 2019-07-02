شكرا لقرائتكم خبر عن غوقة: الجيش الليبي حربة في صدر الإخوان والان مع التفاصيل

توقع نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي السابق عبد الحفيظ غوقة، نجاح الجيش الوطني الليبي بكل الجوانب العسكرية في استهداف العناصر التركية وشحنات الأسلحة التي تسعى لنشر الفوضى في البلاد.

وأكد غوقة لـموقع 24 إنه لابد من تنفيذ القرارات الدولية حول التدخل التركي في الشأن الليبي ولابد من دعوة الأعضاء في الأمم المتحدة بالتصدي لهذا الأمر ووقف التدخل التركي المستمر في البلاد، وأن يتم مواجهة هذه المسائل بكل حسم.

ولفت نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي السابق إلى أن تدخل تركيا في ليبيا يأتي نتيجة دعمها لعناصر الإسلام السياسي منذ عام 2014 حين حدث انقلاب على الشرعية وتم التأسيس لتحركات تسعى لسيطرة الإخوان على السلطة في البلاد، وبناء عليه تركيا دعمت تلك الجماعات بعد أن سيطر الجيش الوطني على هذه المناطق ومن الطبيعي ان تستميت تركيا لدعمها هذه الجماعات وهو ما غير ميزان القوى مؤخراً في غريان.

وأصدر الجيش الوطني الليبي قرارات باستهداف العناصر التركية في ليبيا ومنع دخول السفن التركية للبلاد، وذلك قبل عدة أيام وعقب موقعة غريان.

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تركيا والمليشيات الإرهابية

واتفق سفير مصر الأسبق في ليبيا أحمد وهدان من توقعات غوقة باستطاعة الجيش الوطني الليبي السيطرة على البلاد ووقف التدخل التركي السافر في الأراضي الليبية، مشيرا إلى أن أردوغان يبحث عن أي مليشيات ذات طابع إسلامي بعد انهيار الجماعات الإسلامية في كثير من الدول العربية.

وأكد وهدان لذات الموقع أن تركيا لن تستطيع ان تفرض سيطرتها على ليبيا ولكنها سوف تستمر في إحداث قلق كبير وعدم استقرار في ليبيا، خاصة في ظل حظر تسليح الجيش الليبي منذ عدة سنوات.

وانتقد السفير أحمد وهدان غض المجتمع الدولي بصره عن هذه الانتهاكات والتدخلات التركية داخل الأراضي الليبية طيلة الفترة الماضية، وأنه لابد من اتخاذ قرارات تساهم في وقف هذه التدخلات السافرة.