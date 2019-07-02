شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: الإمارات لا تقبل إلا أن تكون خدماتها ومرافقها في المركز الأول عالمياً والان مع التفاصيل

قالت صحيفة خليجية، إن مكافأة المجتهد ومحاسبة المقصر، أساس الممارسات الحكومية الهادفة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة، خاصة أن هذه الخدمات مرتبطة بجميع قطاعات الدولة، ومسؤولة عن الدفع بعجلة الاقتصاد والنمو، وأي إبطاء أو تراجع فيها قد ينعكس على العملية التنموية برمتها.

وأوضحت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الثلاثاء - أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، البدء بتقييم خدمات 600 مركز خدمات حكومي، توجه رسالة مهمة بضرورة توازي مستوى الخدمات الحكومية المقدمة مع التطور والتقدم الذي شهدته الدولة في مختلف المجالات، خاصة في ظل حزمة المحفزات الأخيرة لجذب أصحاب المال والأعمال والمبدعين وكل الباحثين عن التميز.

وأشارت إلى أن تحديد 14 سبتمبر للإعلان عن أسوأ خمسة مراكز خدمة وأفضل خمسة، يحمل بين ثناياه تشجيعاً لجميع الجهات الحكومية، فهو يحث المراكز المتميزة على الاستمرار في تميزها، في حين أن على مراكز أخرى إخضاع ما تقدمه لتقييم وتصويب أي خلل قد يوجد، ما يسهم في انسياب وتسهيل الخدمات المقدمة للجمهور.

وأكدت "الاتحاد"في ختام افتتاحيتها أن الإمارات ماضية في عملية التحديث والتطوير، لتكون في مقدمة الدول الجاذبة لرأس المال والأفضل للحياة واستقرار المشاريع والعمل والسياحة، ما يحتاج إلى تكاتف الجهود الحكومية، لتبني أفضل الممارسات والبرامج والخطط، فالدولة لا تقبل إلا أن تكون خدماتها ومرافقها في المركز الأول عالمياً.