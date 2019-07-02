شكرا لقرائتكم خبر عن مسافر شاهد على ما جرى في طائرة اليمنية بالجو... كلام مفزع والان مع التفاصيل

أورد احد المسافرين على طائرة اليمنية ما جرى لهم أثناء تحليهم في الجوب على مسافة 4600 قدم وبعد عشر دقائق من اقلاع الطائرة من مطار القاهرة نحو عدن.

وقال المسافر في توضيح متداول على وسائل التواصل:" اقلعت الطائره اليمنيه ايرباص ٣١٠ من مطار للقاهره الدولي الساعه11.40 ظهرا .. باتجاه مطار عدن .. كان الاقلاع مظطرب وغير طبيعي على الاطلاق ..

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وأضاف:" بعد مرور 12 دقيقه وعلى ارتفاع 4600 قدم تقريبا بداء اول مشاهد الموت .. توقف صوت المحركات فجاءه وتوقف اي صوت في الطايره . وهوت الطائره فجأة الى اسفل .. لمدة ثانيتين تقريبا ثم عاد صوت المحرك فجاه وحدث ارتجاج بجسم الطائره وتفكك اجزاء من ديكور الطائره .. وبداءت ترتفع مره اخرى .. الا انها لم تستطع استئناف الاقلاع مره ثانيه حاول الطيار ان يرفعها لكن لم يستطع فعل ذلك .. هبط الضغط والاكسجين داخل الطائره نتيجة توقف التكييف كانت اصوات الصراخ والبكاء تملاء الطائره خصوصا النساء والاطفال .. ابلغ كابتن الطائره المسافرين بالكارثه وقال سنعود لمطار القاهره لحصول عطل طارئ بمحركات الطائره .. اتجهت الطائره نحو المطار .وهي تتمايل يمين وشمال وترتج بشده .. كان الطيار يحاول الوصول للمطار باقصى سرعه لان الطائره كانت تهبط باستمرار وتقترب بسرعه من الارض .. لاحظت احد المضيفات وهي تبكي في مقدمة الطائره ..

وتابع:" دخلت الطائره سور المطار بالوقت الحرج وارتطمت بشده على بداية المدرج مما ادى لتفجر اطاراتها .. فصلتنا ثانيه او ثانيتين فقط عن مووت محقق .. مشهد الموت استمر لمدة 10 دقايق مرت كانها الدهر.

واختتم شهادته بالقول:" كانت عناية الله هي من امسكت بالطائره واعادتها للمطار . وكان لقائد الطائره الفضل في المناوره بالطائره طوال ذالك الوقت .. وكان لليمنيه وادارتها وسام العار والخزي وسود الله وجيههم على ما يقومون به من استهتار بارواح الناس دون ادنى رقيب لا من الله ولا من ضمائرهم الميته الدنيئه، ولا من موقع المسئوليه التى لعنوا بها في الدنيا والاخره .