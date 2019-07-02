شكرا لقرائتكم خبر عن ديوان حاكم الشارقة ينعى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي والان مع التفاصيل

نعى ديوان حاكم الشارقة المغفور له بإذن الله الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل حاكم الشارقة الذي وافته المنية يوم أمس الاثنين في المملكة المتحدة.

وقد تقرر اعلان الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام في إمارة الشارقة لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من وقت وصول جثمان الفقيد والصلاة عليه، وسوف يتم الاعلان عن وصول جثمان الفقيد والصلاة عليه وتشييعه في وقت لاحق.

وفيما يلي نص البيان بسم الله الرحمن الرحيم (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) صدق الله العظيم.

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بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المغفور له بإذن الله الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل صاحب السمو حاكم الشارقة الذي وافاه الأجل المحتوم في لندن بالمملكة المتحدة البريطانية يوم أمس الأثنين 28 شوال 1440 هجرية الموافق 1 يوليو 2019 ميلادية.

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة بصادق العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وأهل الفقيد وذويه، وعموم آل القواسم الكرام، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم صاحب السمو حاكم الشارقة وآل القواسم الكرام الصبر والسلوان .. وإنا لله وإنا إليه راجعون .