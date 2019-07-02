شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدعو لمواجهة الميليشيات الإرهابية المدعومة من نظام طهران والان مع التفاصيل
دانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، من قبل ميلشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في عمل عدائي أدى إلى إصابة 9 مدنيين، بينهم 8 سعوديين، وواحد يحمل الجنسية الهندية.
وجددت الوزارة موقف مملكة البحرين الثابت والداعم بقوة لكافة الجهود والمساعي التي تقوم بها المملكة العربية السعودية الشقيقة، لأجل تعزيز الأمن والسلم في المنطقة والتصدي للإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتضامنها التام معها ضد كل من يحاول زعزعة أمنها واستقرارها أو تهديد مصالحها، مشددة على ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي في مواجهة الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران التي تسعى لعرقلة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
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