مناقشة السبل الكفيلة بزيادة فاعلية دور الهيئتين الإداريتين لمحلي تريم وساه

ناقش وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري ،اليوم ، السبل الكفيلة بزيادة فاعلية دور الهيئتين الإداريتين للمجلسين المحليين في مديريتي تريم وساه من أجل تعزيز دور ونشاط المجالس المحلية لخدمة المجتمع المحلي في المديريتين.

وتعرف وكيل المحافظة خلال لقائه ،اليوم ،كلاً على حده مديري عموم مديريتي تريم خالد هويدي وساه عبد الله الجابري وأعضاء الهيئتين الإداريتين لمحليي المديريتين بحضور وكيل المحافظة المساعد عبد الهادي التميمي ،على دور الهيئتين الإدارية في المديريتين لوضع الخطط والبرامج التنموية التي تلبي احتياجات سكان المديريتين من الخدمات العامة وسبل التغلب على الإشكاليات التي تواجه الأداء الإداري على مستوى المديريتين .

وأكد الوكيل الكثيري على ضرورة جدولة الاحتياجات بحسب أهميتها وتكاتف جهود الجميع بحسب الإمكانيات المتاحة من أجل تعزيز المصفوفة الأمنية وتنمية الموارد المحلية نظرا لانعكاسها المباشر في تنفيذ مشاريع تلبي احتياجات المديريات من الخدمات المرتبطة بحياة الناس اليومية سعيا نحو احداث نهوض شامل في كل مديرية.