شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات التحالف ومدفعية المقاومة الجنوبية تدكان مواقع المليشيا شمال الضالع والان مع التفاصيل

جددت مقاتلات التحالف العربي اليوم الثلاثاء، غاراتها جوية مستهدفة تجمعات لمليشيات الحوثي شرق عزلة عويش، فيما دكت مدفعية القوات الجنوبية مواقعهم في محيط محطة البعوة للمحروقات شرق باجة.

يأتي هذا بعد زحف بائس قامت به مليشيات الحوثي، أمس باتجاه عزلة حبيل الضبة حجر، سقط فيه عدد من القتلى من عناصرها.

يذكر أن القوات الجنوبية قد حررت أمس الإثنين عددا من المواقع الإستراتيجية في مديرية ماوية، أهمها على الإطلاق تحرير مفرق شوكان كخطوة أولى.

واستمرت المعارك بعدها لساعات حتى تحرير موقع تصعان والتباب المقابلة لقرية الهويدة وموقع المدينة ، وجميعها مواقع إستراتجية هامة ستمكن القوات الجنوبية من تحرير كامل مديرية مأوية خلال وقت قياسي .