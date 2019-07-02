شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات التحالف ومدفعية المقاومة الجنوبية تدكان مواقع المليشيا شمال الضالع والان مع التفاصيل
جددت مقاتلات التحالف العربي اليوم الثلاثاء، غاراتها جوية مستهدفة تجمعات لمليشيات الحوثي شرق عزلة عويش، فيما دكت مدفعية القوات الجنوبية مواقعهم في محيط محطة البعوة للمحروقات شرق باجة.
يأتي هذا بعد زحف بائس قامت به مليشيات الحوثي، أمس باتجاه عزلة حبيل الضبة حجر، سقط فيه عدد من القتلى من عناصرها.
يذكر أن القوات الجنوبية قد حررت أمس الإثنين عددا من المواقع الإستراتيجية في مديرية ماوية، أهمها على الإطلاق تحرير مفرق شوكان كخطوة أولى.
واستمرت المعارك بعدها لساعات حتى تحرير موقع تصعان والتباب المقابلة لقرية الهويدة وموقع المدينة ، وجميعها مواقع إستراتجية هامة ستمكن القوات الجنوبية من تحرير كامل مديرية مأوية خلال وقت قياسي .
كانت هذه تفاصيل خبر مقاتلات التحالف ومدفعية المقاومة الجنوبية تدكان مواقع المليشيا شمال الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.