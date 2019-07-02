شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد صرف معاشات المتقاعدين المدنيين بمحافظة شبوة والان مع التفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بمحافظة شبوة، عن بدء صرف معاشات المتقاعدين المدنيين لشهر يوليو اعتبارا من يوم غدا الأربعاء. وأكدت الهيئة أن صرف المعاشات سيتم عبر مراكز البريد وفروع بنك التسليف الزراعي، وبنك التضامن الإسلامي، و البالغ عددهم 2913 متقاعد.

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