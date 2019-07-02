الطيران الحربي الاسرائيلي ينفذ غارات وهمية فوق مدينة النبطية جنوب لبنان

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:55 مساءً, 2 يوليو 2019 م المناطق _ بيروت واصل الطيران الحربي الاسرائيلي انتهاكه لسيادة الاجواء اللبنانية من الغارات الوهمية والطلعات الجوية المكثفة التي تنفذها مقاتلاته الحربية فوق العديد من المدن والقرى اللبنانية.

وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية اليوم ان الطيران الحربي الاسرائيلي حلق فوق النبطية واقليم التفاح في الجنوب اللبناني منفذا غارات وهمية وعلى علو منخفض .

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