الجيش اليمني يحقق تقدما استراتيجيا بصعدة معقل الحوثيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حققت قوات الجيش اليمني مسنودة بمقاتلات قوات التحالف العربي، الثلاثاء، تقدما استراتيجيا في جبهة المزرق شمال غربي محافظة صعدة شمالي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، عن مدير المركز الإعلامي لمحور مران النقيب عادل القدسي، قوله إن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير أجزاء واسعة في جبهة المزرق الواقعة بين مديريتي الظاهر بمحافظة صعدة، وحرض بمحافظة حجة، محرزة تقدمات استراتيجية في هذه الجبهة والالتحام بجبهة حرض.

وأوضح القدسي أن الجيش الوطني استطاع السيطرة النارية على الخط الرابط بين المزرق في عزلة الفج والملاحيظ والمناطق المحيطة بها بعد معارك ضارية مع مليشيا الانقلاب الحوثي.

ولفت إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل اثنين من عناصر المليشيا وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

وخلال الفترة الأخيرة حققت قوات الجيش اليمني بإسناد التحالف العربي تقدمات ميدانية في عدة جبهات، مكبدة الانقلابيين خسائر فادحة.