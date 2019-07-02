"الوزراء السعودي" يتعهد بمحاسبة المسؤولين عن استهداف مطار أبها

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعهد مجلس الوزراء السعودي،الثلاثاء، بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي، وأدى إلى إصابة 9 أشخاص من المدنيين منهم شخص من الجنسية الهندية، وفقا للقوانين والمواثيق الدولية.
واعتبر أن الهجوم الإرهابي من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، استمراراً للأعمال الإرهابية، وجرائم حرب تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، معربا عن التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
كما أعرب مجلس الوزراء، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجومين الإرهابيين في مصر وتونس،مؤكداً في الوقت نفسه وقوف المملكة وتضامنها مع البلدين ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.
واستنكر ما تعرضت له سفارة البحرين في بغداد من أحداث مؤسفة على يد متظاهرين، منوها بموقف الحكومة العراقية وما اتخذته من إجراءات لتوفير الحماية اللازمة لتأمين سلامة البعثة البحريني.
واستعرض عددا من التقارير حول تطورات الأحداث ومستجداتها عربياً وإقليمياً ودولياً، إلى جانب مجموعة من الملفات الدخلية للمملكة.
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