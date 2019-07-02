الإمارات.. ريادة عالمية في تقنية الـ"الفنتك"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعيد تقنيات وحلول التكنولوجيا المالية "Fintech" تشكيل القطاع المالي والمصرفي بشكل كامل، وعلى مستوى المنطقة والعالم، تؤدي الإمارات دورا مهما في تشكيل قطاع التقنية المالية "الفنتك".



ومؤخرا أفاد صندوق النقد الدولي بأن الإمارات تحتضن 30٪ من أنشطة "الفنتك" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووفقاً للصندوق تستأثر كل من الإمارات والأردن ولبنان ومصر على 75% من شركات "الفنتك" الناشئة بالمنطقة.

كما يذكر صندوق النقد أن الإمارات تعد من أولى دول العالم في دعم الاقتصاد الرقمي بما في ذلك تقنية "الفنتك" والـ"بلوكتشين".

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وفي يونيو 2019 كذلك، ذكرت وكالة ستاندرد اند بورز أن الإمارات تتصدر المنطقة في مشاريع "فنتك" الناشئة، كما أن دبي هي المدينة الأكثر تقدماً من خلال مشروع فنتك هايف في مركز دبي المالي العالمي، وتشير أحدث إحصاءات "بلومبيرج" إلى أن عدد مشاريع فنتك في الإمارات بلغ 67 مشروعاً، وهي بذلك تتصدر المنطقة، وتليها تركيا بـ44 مشروعاً، والأردن ولبنان بـ30 مشروعاً لكل منهما.

من المتوقع أن تصل الشركات الناشئة بمجال "الفنتك" إلى 252 شركة بحلول 2020. خاصة مع رؤية الإمارات أن تكون دولة غير نقدية بحلول 2020، وهو ما يسهم بنموها كمركز للابتكارات بمجال التقنية المالية عالمياً.

يذكر أنه عالميا، بلغ حجم تمويل شركات "الفنتك" 57.9 مليار دولار في النصف الأول من عام 2018.