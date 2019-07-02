موسكو تدعو طهران إلى "عدم الانسياق وراء العواطف" واحترام الاتفاق النووي

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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

دعت روسيا الثلاثاء إيران إلى "عدم الانسياق وراء العواطف" واحترام "الأحكام الأساسية" من الاتفاق النووي رغم الضغوط الأميركية، غداة إعلان طهران تجاوز مخزونها من اليورانيوم المخصّب الحدّ المنصوص عليه في الاتفاق.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "ندعو زملاءنا الإيرانيين إلى ضبط النفس، وعدم الانسياق وراء العواطف واحترام الأحكام الرئيسية من الاتفاق" الموقع في فيينا عام 2015.