ترامب يخشى من هجمات إرهابية إذا انسحبت القوات الأمريكية من أفغانستان

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه يريد سحب قوات بلاده من أفغانستان لكنه يخشى أن يؤدى غياب الوجود العسكرى الأمريكى إلى استخدام البلد كقاعدة لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف الولايات المتحدة.

وفي مقابلة مع محطة فوكس نيوز الإخبارية أمس الاثنين، قال ترامب إن المشكلة في سحب القوات الأمريكية البالغ قوامها تسعة آلاف فرد من أفغانستان هي أن هذا البلد "مختبر للإرهابيين".

وأضاف ترامب "أصفها بأنها هارفارد الإرهابيين" فى إشارة إلى جامعة هافارد الأمريكية العريقة.

وسرد محادثات له مع مسؤولين عسكريين أمريكيين أبلغهم برغبته في سحب القوات. وقال إنهم حذروه من أن قتال الإرهابيين في أفغانستان أفضل من قتالهم في الولايات المتحدة.

وذكر ترامب أن أحد الجنرالات قال له "سيدي، أفضل مهاجمتهم هناك بدلا من مهاجمتهم في وطننا". وقال ترامب "هذا أمر ينبغي أن تفكر فيه دائما".

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وأشار ترامب إلى أنه حتى إذا سحبت الولايات المتحدة قواتها من أفغانستان فسوف تترك وجودا "مخابراتيا شديد البأس" هناك.

جرى تسجيل المقابلة مع ترامب في مطلع الأسبوع قبيل هجوم بشاحنة ملغومة نفذه مقاتلون من حركة طالبان وأسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 105 في كابول.

وعقد مبعوث الولايات المتحدة الخاص للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد جولة سابعة من محادثات السلام أمس الاثنين مع طالبان في قطر بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما.

وتركز محادثات السلام على مطالبة طالبان بمغادرة القوات الأجنبية ومطالبة الولايات المتحدة بضمان عدم استخدام أفغانستان كقاعدة لشن هجمات في أي مكان.