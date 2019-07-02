أكد زير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن المهم في السودان الشقيق أن يستمر الحوار بعيداً عن الاحتداد ونحو اتفاق بشأن الترتيبات الانتقالية الضامنة والمؤسسة لنظام دستوري مستقر.
وشدد الدكتور أنور قرقاش في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تيوتر صباح اليوم الثلاثاء، على أنه من الضروري تفادي المواجهة والتصعيد في السودان.
وأضاف: "من الواضح أن المعارضة والجيش بحاجة إلى بعض، وإلى التوافق وتفادي استمرار الأزمة و تفاقمها".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول إماراتي: تفادي التصعيد في السودان ضروري لمنع تفاقم الأزمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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