شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تأسف لتجاوز إيران الحد المسموح من اليورانيوم المخصب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بكين)

أعربت الصين عن أسفها لقرار إيران تجاوز الحدّ المسموح به لمخزونها من اليورانيوم المخصّب بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، لكنها اعتبرت أن «الضغط الأقصى» الذي مارسته الولايات المتحدة هو «السبب الرئيسي» للتوترات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ إن الصين تأسف للتدابير التي اتخذتها إيران. في الوقت نفسه، أشرنا مراراً إلى أن الضغط الأقصى الذي تمارسه الولايات المتحدة هو مصدر التوترات الحالية.

وأعلنت طهران أمس (الإثنين) تنفيذ تهديدها، وأن مخزونها من اليورانيوم تجاوز الحدّ. وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأمر.

واتّهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في أعقاب ذلك إيران باللعب بالنار.