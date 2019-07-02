شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تطالب الأمم المتحدة بالتعامل الجاد مع قضية المفقودين في النزاع السوري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (جنيف)

طالبت الكويت مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم (الثلاثاء)، بضرورة التعامل بجدية مع مسألة المفقودين من ضحايا النزاع السوري.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم، في اطار الحوار التفاعلي مع اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في سورية.

وطالبت الكويت بأن يقوم المجلس وآلياته بمخاطبة كافة أطراف النزاع، لتوفير المعلومات عن مصير المفقودين ولم شملهم بعائلاتهم والتعامل معهم بشكل يتماشى مع المعايير الدولية والإنسانية، ومحاسبة المسؤولين والمتسببين في فقدان الأشخاص أو إخفاء الأدلة.