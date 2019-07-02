شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة رئيس البرلمان الجزائري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (دبي)

قالت قناة النهار التلفزيونية، إن رئيس البرلمان الجزائري معاذ بوشارب قدم استقالته اليوم (الثلاثاء)، بعد مطالبة محتجين برحيله، معتبرينه من أركان النخبة الحاكمة.

وتأتي استقالة بوشارب بعد ثلاثة أشهر على استقالة رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة إثر احتجاجات طالبت بإصلاح جذري والقضاء على الفساد والمحسوبية.

وأجلت السلطات الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من يوليو، متعللة بعدم وجود مرشحين، ولم تعلن عن موعد آخر لها.