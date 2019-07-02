شكرا لقرائتكم نجل بايدن يتجاهله.. لم يدعه لحفل زفافه! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم يرسل هانتر بايدن دعوة إلى والده جو بايدن، المرشح الديمقراطي للرئاسة عام 2020، لحضور حفل زفافه. كما لم يعلم الوالد عن زواج ابنه إلا عبر مكالمة هاتفية بعد انتهاء الحفل، وفق موقع فوكس نيوز الإخباري.

وكان نجل نائب الرئيس السابق (49 عاماً)، قد عمّق علاقته مع المخرجة الجنوب إفريقية، ميليسا كوهين (32 عاماً)، والتي بدأت في أوائل أيار/مايو، وتزوج الاثنان بعد ذلك، وفق ما روى هانتر في مقابلة مع مجلة نيويوركر.

محادثة مع والده

وعن المحادثة التي أجراها مع والده بعد حفل الزفاف، قال هانتر: "اتصلت بوالدي وأخبرته أننا تزوجنا للتو".

وكان جو يتحدث مع ابنه على مكبر الصوت، فقال لزوجته: "شكراً لك على منح ابني الشجاعة للحب مرة أخرى".

ثم قال لهانتر: "عزيزي، كنت أعرف أنه عندما تجد الحب مجدداً، سأجدك".

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زواج وعلاقات

وكان هانتر بايدن متزوجاً لمدة 23 عاماً قبل الطلاق عام 2017 ولديه 3 أطفال.

وشغل هانتر العناوين الرئيسية للأخبار عام 2016 عندما أقام علاقة مع زوجة شقيقه هالي بايدن، التي توفي زوجها بالسرطان.

قضية أركنساس

وقد جاءت المقابلة الأخيرة لهانتر مع نيويوركر عقب ادعاءات امرأة من أركنساس الشهر الماضي بأن لها طفلاً منه، حيث قدمت ليندين إليكس روبرتز (28 عاماً) عريضة للقيام بواجب الأبوة ضد هانتر، قائلة إنها وضعت طفلها في آب/أغسطس 2018.

وكانت روبرتز تريد من المحكمة أن تؤكد أن هانتر هو والد طفلها، وتسعى للحصول على دعم وتأمين صحي له.

إلا أن هانتر لم يعترف بأبوته للطفل ولم يقدم له الدعم.