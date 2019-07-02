الموجز السعودي || رد عسكري عنيف بعد قصف مطار أبها .. وتحرك عاجل من المملكة بعد قصفها بطائرات أقلعت من العراق .. وأمر ملكي عاجل من «الملك سلمان»

الموجز - إعداد - محمد علي هاشم

قصف طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، معسكرا لجماعة "أنصار الله" في اليمن بمحافظة إب جنوب غربي البلاد وفق ما نشرته وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال مصدر في السلطة المحلية بالمحافظة لوكالة "سبوتنيك"، إن "طيران التحالف استهدف، اليوم الثلاثاء، بـ7 غارات، معسكر الحمزة التابع للواء 30 حرس جمهوري في منطقة ميتم شرق مدينة إب"، لافتا إلى أن القصف أدى لانفجارات وصفها بـ "العنيفة".

وكانت جماعة "أنصار الله" في اليمن، أعلنت، في وقت سابق، إطلاق أربعة صواريخ على قوات سعودية، في مركز الربوعة، وتنفيذ عملية هجومية في مدينة عسير، جنوب غربي السعودية.

أول تحرك من السعودية بعد تقارير عن قصفها بطائرات أقلعت من العراق

نشرت المملكة العربية السعودية منظومات مراقبة على حدودها مع العراق بحسب ما أعلنته سبوتنيك الروسية .

وتابعت الوكالة الروسية نقلا عن موقع "السومرية" العراقي، اليوم الثلاثاء، أن "السعودية نشرت منظومات مراقبة على حدودها مع العراق، بعد تقارير عن قصف مواقع نفطية سعودية من طائرات مسيرة انطلقت من العراق.

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وإن "مسؤولين أمنيين سعوديين اتصلوا بمسؤولين عراقيين بعد تقارير عن "انطلاق طائرات مسيرة من الأراضي العراقية، لاستهداف مواقع نفطية سعودية"، وأبلغوهم بنشر منظومات مراقبة ورصد جوي على الشريط الحدودي مع العراق.

أمر ملكي عاجل من العاهل السعودي... هذه تفاصيله

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ، أمرا ملكيا جديدا بشأن القضاء.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أصدر "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمره الكريم بترقية وتعيين 179 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي".

وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن "الأمر الكريم وما تضمنه من ترقيات وتعيينات، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء".

ودعا وزير العدل أن "يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر، في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم". (المصدر)