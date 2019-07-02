أبرزها رفع سن المعاش لـ65 عامًا.. لجنة برلمانية توافق على قانون التأمينات الجديد

مصراوي

وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغي، منذ قليل، على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، من حيث المبدأ، تمهيدا لمناقشة مواد القانون الأسبوع المقبل.

ويتضمن التشريع الجديد مواد تفضَّ التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، حيث ألزم الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه سنوياً للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمدة 50 عاماً، بزيادة سنوية قيمتها 5.7% مركبة، مقابل تحمُّل الهيئة التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلة في المعاشات...