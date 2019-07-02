الادعاء العام الإيراني يطالب بإعدام أميركيين اعتقلوا بتهمة التجسس لحساب أميركا

أفادت وسائل إعلام إيرانية أن "الادعاء العام الإيراني يطالب بإعدام مشتبه فيهم بينهم أميركيون اعتقلوا العام الماضي بتهمة ​التجسس​ لحساب ​الولايات المتحدة​". وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ​علي شمخاني​ أعلن الشهر الماضي أن "طهران​ كشفت مؤخرا شبكة تجسس أميركية كبيرة للفضاء وفككتها"، مشيرا الى أن "الشبكة تضم عملاء المخابرات المركزية الأميركية وتم كشفهم بعد تبادل معلومات استخباراتية مع حلفائها".

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