وصف رئيس معهد هرتسليا ومدير سلسلة المؤتمرات التي يقيمها المعهد سنويًا الجنرال الإسرائيليّ في الاحتياط، عاموس غلعاد ، ​اسرائيل​ بـ"أنّه منزل محمي بجدران قوية بينما يأكله النمل الأبيض من الداخل"، مشيراً إلى أن "حالة الفساد هنا وتفتت الناس مصدر قلق كبير بالنسبة لي، أولاً وقبل كل شيءٍ كمواطنٍ، وهذا يقلقني حتى على المستوى الوطنيّ".

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول اسرائيلي: تل أبيب بيت يأكله النمل الأبيض من الداخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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