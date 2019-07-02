غرينبلات ينشر النص الكامل للخطة الاقتصادية للتسوية بالشرق الأوسط

نشر مبعوث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخطة الاقتصادية الأميركية باللغة العربية على موقع البيت الأبيض، لافتاً إلى أنه "في الوقت الذي قاطعت فيه القيادة الفلسطينية ، فإن الفلسطينيين والمنطقة مطالبون بإعطاء فرصة للحكم على خطتنا الاقتصادية بأنفسهم".
واستضافت البحرين الأسبوع الماضي "ورشة عمل" لبحث الجزء الاقتصادي في ما بات يعرف بـ"صفقة القرن"، وسط تباين في المواقف العربية وغياب السلطة الفلسطينية.
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