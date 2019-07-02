غرينبلات ينشر النص الكامل للخطة الاقتصادية للتسوية بالشرق الأوسط

نشر مبعوث الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​ إلى ​الشرق الأوسط​، ​جيسون غرينبلات​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخطة الاقتصادية الأميركية ب​اللغة​ العربية على موقع ​البيت الأبيض​، لافتاً إلى أنه "في الوقت الذي قاطعت فيه ​القيادة​ الفلسطينية ، فإن الفلسطينيين والمنطقة مطالبون بإعطاء فرصة للحكم على خطتنا الاقتصادية بأنفسهم".

واستضافت ​البحرين​ الأسبوع الماضي "ورشة عمل" لبحث الجزء الاقتصادي في ما بات يعرف بـ"صفقة القرن"، وسط تباين في المواقف العربية وغياب ​السلطة الفلسطينية​.