ذكرت وسائل إعلام تركية أن "شرطة ​اسطنبول​ ألقت القبض على خمسة مواطنين أتراك، بتهمة التحريض ضد السوريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، مشيرةً إلى أن "​الشرطة​ وثقت 18 حسابا يحرض ضد السوريين، تسعة منها في اسطنبول"، مؤكدة "أنها ألقت القبض على خمسة، في حين يجري البحث عن أربعة آخرين".

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كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام تركية: الشرطة اعتقلت أشخاصا حرضوا ضد سوريين بمواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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