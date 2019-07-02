قائد عسكري ايراني: الدفاع الجوي هو الخط الامامي للدفاع عن البلاد

اكد قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الايراني العميد علي رضا صباحي فرد ان "الدفاع الجوي يعد الخط الامامي في الدفاع عن البلاد"، مشيراً إلى "وجود اماكن حساس وحيوية في نطاق مسؤولية منطقة الدفاع الجوي "الشهيد نصر اصفهاني"، لافتاً إلى أنه "من الفخر للدفاع الجوي توليه المسؤولية المهمة المتمثلة بحراسة اكثر اهم منجزات البلاد اهمية وان كوادر الدفاع الجوي يتابعون هذه المسؤولية بكل قدراتهم".

ولفت إلى أنه "ادرك اعداؤنا بان اي اجراء من قبلهم سيلقى ردا مناسبا من جانب ​القوات المسلحة​ الايرانية وهم قد اختبروا هذا الامر مرارا"، مشيراً إلى ان "الدفاع الجوي هو الخط الامامي للدفاع عن البلاد وان جهوزية ويقظة قوات الدفاع الجوي في اطار الشبكة العامة للدفاع الجوي في البلاد قد احبطت اهداف الاعداء الخبيثة".

وأشار إلى أن "هنالك اليوم تنسيقا مناسبا بين اركان الدفاع الجوي في البلاد"، لافتاً إلى أن "هذا التنسيق ادى الى ايجاد مجموعة دفاع جوي منسجمة ومناسبة حيث تستخدم قوات الدفاع الجوي طاقاتها للتغطية المناسبة والشاملة في الدفاع".