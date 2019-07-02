لفت وزير ​الدولة​ لشؤون ​النازحين​ ​صالح الغريب​ في تصريح له لدى وصوله إلى ​السراي الحكومي​ قبيل جلسة ​مجلس الوزراء​ إلى "أنني جايي شوف رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​".

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كانت هذه تفاصيل خبر صالح الغريب لدى وصوله الى السراي: "انا جايي شوف رئيس الحكومة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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