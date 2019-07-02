أكد وزير ​الدولة​ لشؤون ​رئاسة الجمهورية​ ​سليم جريصاتي​ في تصريح له لدى وصوله إلى ​السراي الحكومي​ قبيل جلسة ​مجلس الوزراء​ أن "وزراء تكتل ​لبنان القوي​ سيحضرون جلسة مجلس الوزراء"، مشيراً إلى "اننا لا نعطّل جلسات بل نعطّل الأفخاخ".

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كانت هذه تفاصيل خبر سليم جريصاتي من السراي: وزراء تكتل لبنان القوي سيحضرون جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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