علمت "​النشرة​" أن " وزراء تكتل "​لبنان القوي​" سيحضرون إلى ​السراي الحكومي​ وسيشاركون في الجلسة وسيتم ​النقاش​ في ملف إحالة أحداث الجبل إلى ​المجلس العدلي​". من جهتها أوضحت قناة الـLBC أن "وزير الخارجية جبران باسيل قد بقي في وزارته ولن يشارك في الجلسة، واكتفة بارسال عدد من الوزراء".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: وزراء "لبنان القوي" سيحضرون إلى السراي وسيُبحث بملف احالة أحداث الجبل للمجلس العدلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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