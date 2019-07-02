ارسلان: اللواء ابراهيم موضع ثقة وعندما يضع يده في أي قضية يضعها بالحق

أكد رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال ارسلان​ في تصريح له بعد لقائه المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ أن "اللواء ابراهيم موضع ثقة بالنسبة لنا وعندما يضع يده في أي قضية، فأنه يضعها بالحق لاستتباب الأمن والعدالة لنا جميعًا".

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