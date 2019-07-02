اللواء ابراهيم: أولى خطوات استعادة الامن تكون بتسليم المرتكبين وبدأنا باستلام المطلوبين

أكد المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ في تصريح له بعد لقائه النائب ​طلال ارسلان​ أن "أولى خطوات استعادة الامن تكون بتسليم المرتكبين وبدأنا باستلام المطلوبين".

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