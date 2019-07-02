Nbn : لقاء بري مع ساترفيلد خلص الى تقييم شامل للموقف اللبناني

ذكرت معلومات لقناة الـ nbn ان "لقاء رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ مع مساعد وزير الخارجية الاميركي السفير ديفيد ساترفيلد، خلص الى تقييم شامل لما حمله خلال فترة زيارته المكوكية والطروحات التي كان يحملها لمقاربة الموقف اللبناني".

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