جبق وقع مذكرة تفاهم مع الصليب الاحمر تختص بالأطراف الإصطناعية والتقويم

وقع وزير ​الصحة العامة​ ​جميل جبق​ على مذكرة تفاهم وتعاون مع ​اللجنة الدولية للصليب الأحمر​ ممثلة بنائب رئيس البعثة في ​لبنان​ بابلو برشيلسي من أجل تعزيز خدمات الأطراف الإصطناعية للأشخاص المعوّقين.

وأعرب جبق في تصريح تقديره لـ"هذا التعاون الإضافي مع ​الصليب الأحمر​ لأنه سيؤمن تبادلا للخبرات بما يصب في مصلحة من هم بحاجة للأطراف الإصطناعية"، منوها "بما يقوم به الصليب الأحمر من أعمال إنسانية في لبنان، مؤكدًا أن ​وزارة الصحة​ تتطلع للمزيد من التعاون المشترك".

بدوره قال برشيلسي إن "اللجنة الدولية سعيدة بالتوقيع على مذكرة التفاهم خصوصا أن الأطراف الإصطناعية عامل أساسي لإعادة الأمل والكرامة للأشخاص الذين يفقدون جزءًا من أعضائهم إنما تبقى ​الحياة​ متاحة لهم"، مؤكدا أن "البرنامج الجديد يعكس استمرار التعاون مع وزارة الصحة".

وتنص مذكرة التفاهم على دعم لبنان في وضع معايير خدمات الأطراف الإصطناعية والتقويم من خلال دراسة مرجعية حول المعايير الدولية التي ستسهّل الوصول إلى معينات وأجهزة التنقل والتكنولوجيا المساعدة. وتهدف مذكرة التفاهم إلى إتاحة خدمات الأطراف الإصطناعية والتقويم في لبنان بالإمتثال إلى معايير ​منظمة الصحة العالمية​ للأطراف الإصطناعية والتقويم (2017). يتوقع أن يفضي المشروع إلى بيان مرجعي لخدمات الأطراف الإصطناعية وأجهزة التقويم في لبنان ما سيؤدي إلى ​تقرير​ إقليمي حول تطوير القطاع.