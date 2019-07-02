لحود وقع مذكرة تفاهم مع OMT لدفع السندات بعد انجاز مكننة المؤسسة العامة للاسكان

وقع رئيس مجلس إدارة - المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان المهندس ​روني لحود​ مع رئيس مجلس إدارة شركة "OMT" ​توفيق معوض​ مذكرة تفاهم مشتركة بين المؤسستين في احتفال في مقر المؤسسة في منطقة ​العدلية​، تسمح للمقترضين من المؤسسة بحق استخدام أكثر من الف مركز وكيل "OMT" في ​لبنان​ لسداد السندات المترتبة عليهم في المرحلة الثانية من استحقاقها في أوقاتها المحددة.

وجاءت هذه الخطوة استكمالا لأعمال المكننة التي أنجزتها المؤسسة في كامل دوائرها.

وحضر اعضاء مجلس إدارة المؤسسة ورؤساء المصالح والدوائر فيها وفريق عمل الـ "OMT".

وأكد لحود "أنني تسلمت مهماتي في ​المؤسسة العامة للإسكان​ في 2 حزيران 2014، وفي الأسبوع نفسه أعلنت عن حلم مكننة المؤسسة بالكامل، البعض ابتسم والبعض الآخر آمن بالحلم"، مشيراً الى أنه "بدأت منذ الشهر الأول وضع تصور ومقابلة شركات متخصصة، زرنا المؤسسة مكتبا مكتبا وغرفة غرفة لمعرفة حاجات كل مصلحة ودائرة وفرع.

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أنهينا مرحلة التخطيط (Design) وبدأنا بالتفتيش عن حلول وسبل تطبيقها".

ولفت الى "أنني لن أغوص في هذه المرحلة (التخطيط) كثيرا، بدأ العمل وانتقلنا من برنامج معلوماتي (Software) يدعى "مهند" إلى برنامج Logos وLogos هي شركة لبنانية وفخورون ب​الصناعة​ اللبنانية".

وأشار الى أنه "بعد مفاوضات وعروض استمرت لأكثر من سنة ونصف سنة، توصلنا مع Logos إلى سعر أقل بـ 28 مرة من عروض أسعار الشركات الأجنبية".