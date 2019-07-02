تعميم صورة موقوف اقدم على عدة عمليات نصب واحتيال

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف: ع. م. (مواليد عام 1990، لبناني) لإقدامه على عدة عمليات نصب واحتيال عبر ايهام ضحاياه بانه يستطيع تأمين وظائف لهم في القطاع العام.
وطلبت هذه المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور الى مركز مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية الكائن في ثكنة بربر الخازن، أو الاتصال على الرقم 810170/01 – 810171/01 تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
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