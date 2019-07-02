تعميم صورة موقوف اقدم على عدة عمليات نصب واحتيال

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، صورة الموقوف: ع. م. (مواليد عام 1990، لبناني) لإقدامه على عدة عمليات نصب واحتيال عبر ايهام ضحاياه بانه يستطيع تأمين وظائف لهم في ​القطاع العام​.

وطلبت هذه المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور الى مركز مفرزة ​بيروت​ القضائية في وحدة ​الشرطة القضائية​ الكائن في ثكنة بربر الخازن، أو الاتصال على الرقم 810170/01 – 810171/01 تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.