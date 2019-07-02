ضبط سيدة لقيامها بإنشاء وإدارة أكاديمية وهمية لترويج شهادات دراسية بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بالغربية، من ‏‫ضبط سيدة لقيامها بإنشاء وإدارة أكاديمية وهمية لترويج شهادات دراسية ودورات تدريبية "مزورة" منسوب صدورها لجهات تعليمية مختلفة.

كانت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، أفادت بقيام إحدى السيدات (حاصلة على معهد فني تجاري، مقيمة بمحافظة الغربية)، بإنشاء وإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، كائنة بدائرة قسم شرطة ثانٍ المحلة الكبرى بالغربية، وترويجها شهادات دراسية منسوبة لكيانات تعليمية حكومية "مزورة"، وبالاستعلام من الجهات المعنية بالغربية، أفادت بأن الأكاديمية المشار إليها لم يصدر لها أية تراخيص.

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وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، أمكن ضبط المذكورة وبتفتيش مقر الأكاديمية المشار إليه عثر على (العديد من الشهادات المزورة المنسوب صدورها لبعض الجامعات والجهات الحكومية - شهادات "اجتياز دورات تدريبية" منسوب صدورها للأكاديمية - مجموعة من الأجندات تحتوى على أسماء المتقدمين للحصول على دورات لديهم والمبالغ المالية المتحصلة من كل منهم بإجمالي "350,000 - ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه" - مجموعة كبيرة من وثائق التعارف والشهادات الدراسية وبطاقات الرقم القومي والصور الشخصية الخاصة بالراغبين في التقدم للالتحاق بالأكاديمية - مجموعة كبيرة من دفاتر إيصال استلام نقدية باسم الأكاديمية المشار إليها - مجموعة كبيرة من أوراق الدعاية والإعلان للأكاديمية - جهاز كمبيوتر بمشتملاته بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من صور المحاضرات وصور بطاقات الرقم القومي وشهادات التخرج - هاتف محمول).

وبمواجهتها اعترفت بارتكابها للواقعة بقصد تحقيق الربح المادي، وأمكن التوصل لثلاثة من ضحاياها، بسؤالهم قرروا بتعرضهم لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل حصولهم على شهادات قياس مستوى مهارة وشهادات منسوبة لبعض الجامعات وكارنيهات مزاولة مهنة "مزروة".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.