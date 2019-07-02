ربة منزل تطلب الخلع: "زوجي خدرني وعمل حاجات تغضب ربنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

"خدرني وخلاني أوقع على 15 إيصال أمانة"، بهذه الكلمات بدأت ربة منزل تقيم بمدينة كفر الشيخ، أقوالها أمام المختصين بمحكمة بندر كفر الشيخ لشئون الأسرة، في دعوى خلع أقامتها ضد زوجها.

وقالت "ش.ع"، ربة منزل، وتقيم في مدينة كفر الشيخ، في دعواها أنها تزوجت من "م.م"، منذ حوالي 11 عامًا، وأنجبت منه طفلا، ومازالت في عصمته ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج بصحيح عقد شرعي، لكنها بغضت الحياة معه إلى الحد الذي أصبحت العشرة معه مستحيلة وأنها تخشي ألا تقيم حدود الله، بسبب مشاكل زوجية بينهما.

واختتمت الزوجة حديثها قائلًة: "حاولت كثيرًا إصلاحه أو تغيير طباعه السيئة إلا أنه اعتاد على ضربي وسبي بألفاظ تخدش الحياء ويحرمها الشرع والقانون بجانب امتناعه عن الإنفاق علينا أن وطفله وهجرني في الفراش ما أدى إلى تفاقم الخلافات بينن ووصول الأمور إلى ما أصبحت عليه.

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وأضافت الزوجة في دعواها "زوجي خدرني وحصل على توقيع بصمتي وأنا مسلوبة الإرادة ودون أن أشعر خلال نومي جراء تخديري، وتمكن من غرضه الباطل وما لا يرضى عنه الله، وحصل على 15 إيصال أمانة ويهددني بالحبس".

وأكدت ربة المنزل في دعواها "تعرضت لحالة نفسية سيئة وضرر واضح مما ارتكبه زوجي في حقي، وما يزال يهددني بين الحين والآخر ليحصل على أحكام قضائية ويحبسني".

وتابعت "دائمًا يرسل لي رسائل مع أشخاص تحاول الوساطة لإصلاح الأمور بيننا ويهددني قائلًا: "هاجيبك غصب عنك البيت وهاخليكي تبوسي رجلي".